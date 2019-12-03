العروبة يقيل مدربه التونسي بن كحلة وبفود الأقرب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أقال نادي العروبة مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي يسري بن كحلة بسبب سُوء وتراجع النتائج منذ انطلاقة الموسم الحالي وآخرها تلقي العروبة هزيمة بثنائية أمام البطائح ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى قبل أيام واحتلال الفريق للمركز الخامس بأربع نقاط بعد فوز وتعادل وهزيمة واحدة، فضلاً عن فشل الفريق الأخضر في التأهل لدور الستة عشر خلال مباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة .

ويعتبر التونسي يسري بن كحلة والملقب بملك الصعود الضحية الرابعة في دورينا بعد رحيل كل من محمد الخديم مدرب دبا الفجيرة والذي حل مكانه البرازيلي سيرجيو وأيضا استقال عيد باروت من تدريب صقور الأمارات لينوب عنه المقدوني جوجيكا وأنهى مسافي خدمات المغربي إبراهيم بفود ليتعاقد مع المواطن جمال الحساني ، وتفيد متابعات البيان الرياضي بأن المغربي إبراهيم بفود مرشح بقوة لخلافة يسري بن كحلة في تدريب نادي العروبة.