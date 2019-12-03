بني ياس ينشر التسامح في ملاعب السفارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

في مبادرة رائعة، وضع نادي بني ياس «التسامح» في ملعب السفارات من خلال الدورة الرياضية التي انطلقت أخيراً، بمشاركة عدد من السفارات العربية والأجنبية في منشط كرة القدم، تفاعلاً مع عام التسامح، ونشراً للقيمة الإنسانية الكبيرة، وحظيت المبادرة بإشادات واسعة من قبل السفارات المشاركة، خاصة أن البطولة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

واتفق دبلوماسيون على أن الرياضة والسياسة وجهان لعملة واحدة، يستهدفان تنمية الإنسان اجتماعياً وفكرياً وصحياً، مؤكدين أن الرياضة تقوي العلاقات بين الشعوب وتعتبر جسراً للتواصل، ومشيدين بالفكرة، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة العليا لنادي بني ياس وإدارة النادي واللجنة المنظمة. وقال اندري لوتشينوك سفير بلاروسيا لدى الدولة خلال مشاركته في حفل افتتاح البطولة، إن علاقته بالرياضة قوية، ومارسها عبر سنوات طويلة، وحالياً يفضل رياضتي المشي والجري للمحافظة على الصحة، وأكد أن البطولات الرياضية مثل الدورة التي ينظمها نادي بني ياس باسم «التسامح» تحمل قيمة كبيرة، لأنها جمعت أعضاء السفارات، معتبراً ذلك دليلاً على أنها تساهم في خلق روابط قوية في المجتمع.

تلاقٍ جميل

وأكد أسامة حمدي الذي مثّل السفارة المصرية في حفل القرعة، أن فكرة البطولة تخلق علاقات جيدة وقوية بين السفارات من خلال هذا التلاقي الجميل والتنافس الرياضي الشريف، ذاكراً أنه يأمل أن تتواصل مثل هذه المبادرات في المستقبل.

رابط قوي

وأكد مصطفى الشريف قنصل سفارة السودان بدولة الإمارات أن العمل الرياضي والاهتمام بكل المناشط الرياضية جزء من عمل السفارات، وكذلك استقبال الفرق التي تنتمي إليها السفارات، وإن ذلك تأكيد على وجود الرابط القوي سواء بين العمل الدبلوماسي والرياضة أو السياسة والرياضة التي تجسد قيم المحبة والتسامح وتجمع الفرقاء في بعض الأحيان، مؤكداً أنه كرياضي قبل أن يكون دبلوماسياً يؤمن تماماً بالدور الإيجابي الذي تلعبه المناشط الرياضية المختلفة على الصعد كافة، وأشار مصطفى الشريف إلى أن بطولة نادي بني ياس، يمكن أن تكون نموذجاً أيضاً في تلاقي الأشقاء من الدول العربية والأجنبية، مشدداً على أهمية التنافس الرياضي الجميل بعيداً عن التعصب والانفعال.

ووصف علي الشاوش قنصل سفارة تونس لدى الدولة أهمية الرياضة بأنها عنوان للمحبة والتآخي، مشدداً على أن المنافسات الرياضية في الأساس الهدف منها الترفيه والاهتمام بصحة الإنسان وخلق العلاقات الاجتماعية، مؤكداً أن بطولة بني ياس برهنت على العديد من المعاني الجميلة كونها تحمل اسم «التسامح». وقال إن الرياضة في الأساس تسامح ومحبة.

من جانبه قال فيليت مانتن ممثل السفارة البريطانية إن الهدف من المشاركة في البطولة مقابلة الزملاء في السفارات المختلفة، والتعرف عليهم في أجواء رائعة وقضاء وقت جميل، مثمناً فكرة البطولة، ومؤكداً على القيمة الكبيرة للتسامح.

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يشارك في البطولة التي انطلقت فعلياً قبل عدة أيام 10 فرق تمثل سفارات السعودية، مصر، السودان، تونس، المملكة المتحدة، إسبانيا، بجانب فرق وزارة الداخلية، ادنوك، طيران الاتحاد، بني ياس، ويشارك في البطولة موظفو الجهات المذكورة.