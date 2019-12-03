تعديل برمجة «الهواة» لعيون أغلى الكؤوس

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقديم مباراتي دبا الحصن ضد العربي، والبطائح ضد مسافي ضمن الجولة الخامسة من دوي الدرجة الأولى لتُلعبا يوم 6 ديسمبر المقبل بدلاً عن 13 من ذات الشهر ويجيء على خلفية خوض فريقي دبا الحصن والبطائح مباراتيهما أمام العين وكلباء على التوالي في دور الـ16 ضمن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يومي 23 و24 من ديسمبر الحالي، وكانت القرعة أوقعت دبا الحصن بطل المجموعة الأولى أمام فريق العين بملعب النصر يوم 22 ديسمبر الجاري، فيما يلتقي البطائح بطل المجموعة الثانية بكلباء بملعب الشارقة في اليوم التالي.

احتفالية الهواة

من ناحية أخرى طغت احتفالات اليوم الوطني الـ 48 على مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين وخلال مواجهة دبا الحصن ضد الإمارات التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف، وعرض لاعبو الإمارات لافتة كبيرة كتب عليها «عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا»، وفي المقابل عرض لاعبو دبا الحصن لافتة مماثلة حملت عبارات «البيت متوحد- كلنا الإمارات» وعلى أرضية الملعب بذل لاعبو الفريقين كل ما عندهم من أجل الظفر بالنقاط، لكن التعادل كان عادلاً في كل شيء لتنتهي المباراة التي جرت وسط أجواء احتفالية بلا غالب أو مغلوب وبهدف لكل فريق.

السارية الأطول

وكانت أندية دوري الأولى قد احتفلت بهذه المناسبة كل على طريقته الخاصة بدءاً من دبا الفجيرة، الذي أقام احتفالية خاصة رافقتها أغانٍ تراثية ورقصات شعبية وأيضاً احتفى نادي العروبة بهذه المناسبة ونادي مسافي، الذي أقام احتفاله بالقرب من السارية الأطول على مستوى أندية الدولة، والتي يبلغ طول السارية أكثر من 40 متراً، وتتم رؤية العلم وهو يرفرف في إحدى باحات النادي من مسافة بعيدة خارج أسوار النادي، وهناً سعيد حمود المحرزي رئيس نادي مجلس إدارة مسافي القيادة الرشيدة، بمناسبة اليوم الوطني مشيراً إلى أنهم في مسافي دأبوا على إقامة احتفالات النادي الرسمية سواء بيوم العلم أو اليوم الوطني ويوم الشهيد أو المناسبات الوطنية الأخرى بجانب السارية الأطول على مستوى الأندية، والتي أُطلق عليها سارية احتفالات مسافي.