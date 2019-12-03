اليماحي يطالب لاعبي الفجيرة باستغلال «الفرصة الثانية»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

طالب ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة لاعبي «الذئاب» وجهازهم الفني بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة باستغلال فرصة العودة من جديد إلى أجواء كأس الخليج العربي بعد صدور قرار لجنة الانضباط أول من أمس، الذي منح الفريق بطاقة التأهل لدور الثمانية وملاقاة العميد النصراوي يوم الجمعة المقبل بملعب الفجيرة.

ووصف اليماحي مُواجهة النصر بالمهمة خصوصاً وأنها ستعد الفريق جيداً لمباريات الدوري، وقال: أمامنا مواجهة مرتقبة تجمعنا بالوصل في زعبيل ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي ولذلك أعتقد بأن لقاء الجمعة المقبل سيكون أفضل تحضير لمواجهة «الإمبراطور» وبقية مباريات مسابقة الدوري.

وتابع: نتطلع إلى تحقيق الفوز والتواجد في المربع الذهبي مع كامل احترامنا للفريق النصراوي الزائر، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يظهر لاعبو الفجيرة وجههم الحقيقي الذي قدموه مع انطلاقة الموسم وأن يقدموا أفضل ما لديهم ونأمل في أن يستفيد اللاعبون من مثل هذه الفرص والظروف ويكونوا عند حسن ظن جماهيرهم والتي حتماً ستعود للمدرجات عاجلاً أم آجلاً متى ما استعاد الذئاب بريقهم وألقهم المعهودة.