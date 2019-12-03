لوبيز.. «لوك» إماراتي في اليوم الوطني

المصدر: دبي - علي الظاهري

تعددت مظاهر حب اللاعبين الأجانب في دورينا للإمارات، ويحرص عدد كبير منهم على إبراز هذا الحب في كل المناسبات، مؤكدين تأثرهم بالعادات والتقاليد الإماراتية ورغبتهم في المشاركة في الأعياد والمناسبات المختلفة بالدولة، بجانب اعتزازهم بروح التسامح التي يلمسونها في كل مكان، وقام الإسباني كريستيان لوبيز، مهاجم حتا، مؤخراً بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي رفقة والديه وزوجته، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.

ونشر لوبيز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مجموعة من الصور مع أفراد عائلته وهم يرتدون الزي الإماراتي، في «لوك إمارتي»، وقال في تدوينة: «زرت اليوم واحداً من أجمل الأماكن.. جامع الشيخ زايد الكبير».