نيغريدو.. طاقة إيجابية في الفرح والحزن

المصدر: دبي- عدنان الغربي

عبّر الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر عن مواساته لمدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بطريقته الخاصة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر نيغريدو صورة احتفاله بتسجيل الهدف الأول في شباك الظفرة، أول من أمس، على «انستغرام» و«تويتر» وقال في «تدوينة»: «كان يتوجب علينا الفوز، حققنا ذلك، وتأهلنا، فوز من نوع خاصّ نهديه إلى مدربنا، ابق قوياً».

ووجد موقف نيغريدو تفاعلاً كبيراً من رواد التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد الإعجابات على «انستغرام» أكثر من 8500.

ويعرف نيغريدو ببثه للطاقة الإيجابية في حالات الفرح والحزن، ويرسل رسائل محفزة لزملائه قبل كل مباراة، عبر حساباته الرسمية من أجل تجاوز أي موقف سلبي، والتركيز على إسعاد جماهير «العميد».