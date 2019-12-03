منتخبنا يودع «خليجي 24» وتأهل السعودية والبحرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ودّع منتخبنا الوطني لكرة القدم بطولة كأس الخليج «خليجي 24» أمس، بعد خسارته أمام قطر في ختام مباريات المجموعة الأولى للبطولة بنتيجة 2 - 4، سجل هدفي «الأبيض» علي مبخوت في الدقيقتين 33 «من ركلة جزاء» و77.

وحقق منتخبنا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط حصدها من فوزه على اليمن، بينما تصدر المنتخب العراقي بسبع نقاط بتعادله مع اليمن سلبياً.

وتأهل منتخبا السعودية والبحرين للمربع الذهبي للبطولة من المجموعة الثانية، ونجح «الأخضر» في إقصاء عُمان «حامل اللقب» وتغلب عليه 3-1، فيما فاز منتخب البحرين على الكويت 4-2، وتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط يليه البحرين بأربع نقاط بفارق الأهداف عن عُمان الثالث بالرصيد نفسه.