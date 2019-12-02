«الأبيض» يتطلّع لنصف نهائي «خليجي 24»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيكون منتخبنا الوطني مطالباً بالفوز والحصول على النقاط الثلاث في مواجهة المنتخب القطري اليوم في مباراته الثالثة ضمن المجموعة الأولى، ليضمن التأهل إلى مرحلة نصف نهائي بطولة خليجي 24، وستنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء (بتوقيت الإمارات) باستاد خليفة الدولي.

ويدخل المنتخبان المباراة وكل منهما يملك ثلاث نقاط من الفوز على اليمن، فيما خسرا في مواجهة العراق صاحب الصدارة الذي حسم تأهله إلى نصف النهائي، ويتفوق المنتخب القطري على منتخبنا بفارق الأهداف، وهو ما يعني أن التعادل سيكون في مصلحة أصحاب الأرض.

وواصل منتخبنا تحضيراته لهذه المباراة المهمة عقب مواجهة العراق، حيث أجرى تدريباً استشفائياً خفيفاً بالصالة بعد المباراة بيوم واحد، وأدى تدريبه الرئيس أمس، ليكون قد أكمل إعداده للقاء الذي يدخله بفرصة واحدة وهي الفوز ولا خيار سواه.

استراتيجية

من جانبه عكف الجهاز الفني على دراسة منافسه من خلال مشاهدة مباراتيه في البطولة، لوضع الاستراتيجية المناسبة التي تمكن الأبيض من تحقيق هدفه من المباراة، ويدرك المدرب وجهازه المعاون ونجوم المنتخب صعوبة المهمة وضرورة القتال بقوة من أجل المحافظة على حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار.

فرصة

قال خليفة الحمادي مدافع منتخبنا الوطني، إن فرصة الأبيض في التأهل إلى مرحلة نصف النهائي لا تزال قائمة، وإن بطاقة التأهل موجودة في الملعب وعلى اللاعبين الأداء بقوة لتحقيق الفوز على المنافس وتأمين عبور المنتخب إلى المرحلة المقبلة.

وأفاد خليفة الحمادي أن مثل هذه المباريات دائماً ما تكون صعبة، لأن كل منتخب يسعى للتأهل، ويخطط لمواصلة مشواره في البطولة، لافتاً إلى أن كل طرف سيبذل أقصى ما يملك ليفوز ويكون هو صاحب بطاقة العبور، متمنياً أن يحالف التوفيق نجوم الأبيض في تحقيق النتيجة التي تؤهل المنتخب إلى نصف النهائي.

عزيمة

وأوضح اللاعب الشاب أن الروح المعنوية في أوساط اللاعبين عالية، والجميع حريصون على تقديم كل ما يملكون من أجل التأهل، مشيراً إلى أن الخسارة الأخيرة أمام العراق في الجولة الثانية صعبت المهمة أكثر، وجعلت منتخبنا يدخل المباراة بخيار وحيد هو الفوز، مضيفاً أن صعوبة المباراة تزيدهم عزيمة وإصراراً وتدفعهم لبذل مزيد من الجهد لخطف بطاقة التأهل.

وعد

من ناحيته وعد أحمد خليل مهاجم منتخبنا الوطني ببذل كل الجهد الممكن خلال مباراة قطر لتحقيق الفوز، الذي يضمن تأهل المنتخب إلى مرحلة نصف النهائي، مؤكداً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة وضرورة تحقيق النتيجة المطلوبة، وسيقاتلون طوال التسعين دقيقة ولن يدخروا أي جهد في سبيل إسعاد الجماهير الإماراتية.

وأشاد اللاعب بالأجواء التي تسود أروقة المعسكر، واصفاً إياها بالجيدة والمحفزة، على الرغم من الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام العراق، مقدماً شكره للجهازين الفني والإداري على العمل الكبير الذي يقوم به في تهيئة أفضل الظروف للاعبين، ودعمه المستمر لهم في الأوقات الصعبة، وهو الأمر الذي يساعدهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويجعلهم قادرين على مواصلة المشوار.