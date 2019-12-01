لويس هاميلتون بطلاً لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى

المصدر: ابوظبي - محمد صادق

أنهى لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات موسما مظفرا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بانتصار سهل في جائزة أبوظبي الكبرى اليوم الأحد بعدما انطلق من المقدمة مع مرسيدس في سباقه رقم 250.

وجاء الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ثانيا ليضمن المركز الثالث ترتيب بطولة السائقين فيما أنهى شارل لوكلير سائق فيراري السباق في المركز الثالث لكنه يواجه خطر إلغاء نتيجته بسبب مخالفة في كمية الوقود في سيارته.

واحتل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الرابع.

وبتحقيق الفوز 84 في مسيرته والخامس في أبوظبي و11 هذا الموسم عادل هاميلتون رقمه القياسي بالحصول على نقاط في 33 سباقا متتاليا كما حقق أسرع لفة على حلبة ياس مارينا.

وضمن مرسيدس لقبي السائقين والصانعين للمرة السادسة على التوالي وهو أمر لا سابق له.