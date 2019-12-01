جماهير العين تسهم في تتويج لابا أفضل قائد شاب ببلاده

المصدر: العين: طلحة عبدالله

توج التوغولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين كأفضل قائد شاب في بلاده حسب تصويت أجرته شركة رياضية متخصصة في توغو.

ونال اللاعب نسبة كبيرة من الأصوات بلغت أكثر من 1836 بفارق 700 صوت عن أقرب منافسيه، الذي حصل على 1132 صوت، وذلك بعد أن شاركت جماهير نادي العين في التصويت عبر الرابط المخصص لذلك لتسهم بصورة كبيرة في فوز اللاعب.

ويحظى لابا، بتقدير وحب كبيرين من قبل جماهير كرة القدم في توغو، بسبب تألقه اللافت مع المنتخبات الوطنية في بلاده وإسهامه في تحقيق انتصارات للمنتخب التوغولي، وعبر لابا عن شكره وتقديره لجماهير نادي العين

وقال عبر IG : (شكرا لكم، أنا الفائز، وجميعنا فائزون أيضا، معا نحن أقوى)، ومنذ التحاقه بنادي العين في يوليو الماضي أصبح اللاعب هدافا للفريق البنفسجي مسجلا 10 أهداف في 8 مباريات شارك بها.