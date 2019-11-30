الانضباط تخسر بني ياس مباراته مع الفجيرة

المصدر: دبي -العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اعتبار فريق بني ياس خاسراً لمباراته أمام الفجيرة في مسابقة كأس الخليج العربي بنتيجة 3/صفر، وذلك لمخالفته المواد 8/ 2/ 3 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي ، والفقرة ب من المادة 78 الخاصة بلائحة المسابقات، والفقرة ج من المادة 79 الخاصة بنظام الاستبدالات، حيث أشرك الفريق لاعبا اضافيا اعلى من العدد المسموح بمشاركته من اللاعبين الأجانب.

وكان بني ياس قد فاز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأخيرة من الدور الأول، الا انه أشرك لاعباً اضافياً على ال6 الأجانب المسموح بمشاركتهم وفق نص المسابقة.

فيما كانت اللجنة قد اتخذت القرار بالتمرير بإجماع الأعضاء، بعدما تلقت تقريراً شاملاً من رابطة دوري المحترفين حول تلك الواقعة، وذلك لعدم تعطيل المسابقة التي سيتحدد اطرافها المتأهلين للدور ربع النهائي من البطولة.