دبا يعزز صدارته وتعادل خاسر للحصن والإمارات في دوري الهواة

المصدر: الفجيرة-محمد فضل

عزز دبا الفجيرة صدارته لدوري الدرجة الأولى وحقق فوزاً مثيراً على مضيفه مصفوت بنتيجة 3-1 في خاتمة مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى.

وسجل الارجنتيني لوسيانو هدفين وفينسيوس هدف( 21، 68 ،90+5 )وأحرز مصفوت هدفه الوحيد بنيران صديقه عبر مدافع دبا عبد الله سعيد (ق 77) ليرفع دبا رصيده إلى 10 نقاط مستغلاً تعادل دبا الحصن أمام الامارات بهدف لكل فريق.

بكر للحصن لاعبه البرازيلي رفائيل (ق 80) وبعد خمس دقائق أدرك عبد الله النعيمي هدف التعادل للصقور ليكسب كل فريق نقطة خاسرة رفعت رصيد الحصن الى 8 والصقور إلى6.

وحافظ البطائح على سجله الخالي من الهزائم مواصلاً مفاجأته بعد أن حقق فوزاً مهماً على العروبة بنتيجة 2-1 أحرز هدفي الفريق الفائز البرازيلي ألكسندر ومواطنه ويندرسون (ق 50 و88) وسجل يتيمة العروبة عبد الله احمد (ق 84) ليصل البطائح بنقاطه إلى 8 في المركز الثالث خلف دبا الحصن وتجمد العروبة عند أربعة نقاط في المركز الخامس