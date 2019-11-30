اتحاد كلباء يحقق فوزاً شرفياً على الجزيرة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

حقق اتحاد كلباء فوزاً شرفياً على ضيفه الجزيرة 2-1 في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن حميد بنادي عجمان في ختام مباريات الفريقين في دوري المجموعات لكأس الخليج العربي لحساب المجموعة الأولى.

ونجح الاتحاد في قلب تأخره بهدف سجله برونو اوليفيرا للجزيرة "ق 24"، بعد أن سجل له المحترف التوغولي مالابا هدفين في الشوط الثاني "ق 72" و"ق 90" بعد مباراة مثيرة في شوطه الثاني، وكان الجزيرة ضمن تأهله للدور ربع النهائي قبل خوضه المباراة برصيد 7 نقاط فيما ودع الاتحاد المسابقة مبكراً، ليكتفي برفع رصيده إلى 5 نقاط بهذا الفوز الوحيد في المنافسة، واحتل الجزيرة المركز الرابع في مجموعته بعد أن تفوق على خورفكان بالمواجهات المباشرة وسوف يلتقي بمتصدر المجموعة الثانية.