النصر ينتزع بطاقة التأهل بثنائية نيغريدو وليما

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

أنتزع النصر بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية من منافسة كأس الخليج العربي بعد تغلبه على مضيفه الظفرة 2-0 ، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط، ليغادر صاحب الأرض المنافسة رغم أنه دخل اللقاء بفرصتي الفوز والتعادل متوقفا برصيد 7 نقاط ، وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء حسمها العميد بهدفين على مدار الشوطين بواسطة الفارو نيغريدو (ق 23 )و جلوبر ليما (ق 82) وكانت المواجهة قد شهدت طرد عبد الرحمن يوسف في الدقيقة 80 بالبطاقة الصفراء الثانية.



بدأت المباراة بتراجع دفاعي من الظفرة مع إعتماده على الهجمات المرتدة، بينما أندفع العميد هجومياً بحثا عن هدف التفوق خاصة انه دخل اللقاء بفرصة الفوز فقط لنيل بطاقة التأهل لكن على الرغم من ذلك كانت المبادرة الهجومية الأخطر في اللقاء من نصيب صاحب الأرض الذي كاد أن يهز شباك الضيف من هجمة مرتدة بتهديفة بدر العطاس لكن حارس المرمى أحمد شمبيه أبعدها لركنية بصعوبة، ومع تقدم دقائق اللعب تحسن مردود النصر حتى تمكن من هز الشباك الظفرة بواسطة نجمه الفارو نيغريدو في الدقيقة 23 ، الشي الذي أجبر الظفرة على التحرر من الأسلوب الدفاعي لإنقاذ موقفه بهدف التعادل دون جدوى حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية أرتفع مستوى المباراة خاصة مع التغييرات التي شهدتها صفوف الفريقين، وتحرك الظفرة لإدراك هدف التعادل لكنه واجه دفاعاً قوياً بقيادة محمد على عايض، مع تحركات إيجابية من جانب النصر الذي أعتمد على خطورة الفارو نيغريدو في المقدمة والذي أرهق دفاع صاحب الأرض، حتى تمكن العميد من أضافة هدف الأمان الثاني في الدقيقة 82 بواسطة جلوبر ليما ، الشي الذي منح النصر ثقة كبيرة خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليقدم مستوى جيدا ويضغط على مرمى الظفرة نتج عنه عدة فرص لم ينجح في إستثمارها جيدا حتى أعلن قاضي الجولة حمد على يوسف عن نهاية اللقاء بفوز العميد وتأهله وسط حسرة جماهير الظفرة.