الأبيض يخسر من العراق في «خليجي 24»

المصدر: الدوحة - أ ف ب

تابع منتخب العراق بدايته القوية في منافسات كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 24»، وقطع خطوة كبيرة نحو نصف النهائي بعدما حقق فوزاً انتظره 40 عاماً في البطولة على الإمارات بنتيجة 2-صفر أمس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي في الدوحة، سجل علاء عباس (7) وعلاء عبدالزهرة (37) هدفي العراق، ليمنحا منتخب أسود الرافدين صدارة المجموعة الأولى مع ست نقاط من مباراتين. وبات العراق يحتاج إلى تعادل أو خسارة اليمن، ليضمن تأهله رسمياً إلى نصف النهائي. أما الإمارات فتوقف رصيدها عند ثلاث نقاط وعقّدت موقفها قبل خوضها مباراة حاسمة مع قطر المضيفة في الجولة الأخيرة.