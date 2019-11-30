التعاون والحمرية «حبايب» في الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

فشل فريقا التعاون والحمرية في تحقيق الفوز الأول لهما في افتتاحية مباريات الأسبوع الرابع من دوري الهواة، واكتفى الفريقان بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق وهو التعادل الثالث للحمرية من ثلاث مباريات والأول للتعاون، وفي المباراة الثانية قاد اللاعب محمد المربوعي فريقه الذيد لتحقيق فوز غالٍ خارج ملعبه على مسافي بهدف وحيد، ليرفع الذيد رصيده إلى 4 نقاط ويبقى مسافي دون رصيد في المركز الأخير، ويلتقي اليوم كل من مصفوت بدبا الفجيرة ويستقبل دبا الحصن فريق الإمارات، فيما يحل العروبة ضيفاً على البطائح.