الوصل.. نقطة تكفي من عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم ــ دبي - البيان الرياضي

تكفي فريق الوصل الأول لكرة القدم، نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى الدور الثاني من كأس الخليج العربي، وهو الهدف الذي يسعى الإمبراطور إلى تحقيقه على حساب ضيفه عجمان مساء اليوم ضمن الجولة الختامية للمجموعة الثانية من البطولة.



وقبل مباراة اليوم، يحتل الوصل المركز الخامس في لائحة الترتيب العام لفرق مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل عجمان اللائحة بـ 3 نقاط، وبات خارج حسابات التأهل. ويختتم فريق عجمان مشواره في مسابقة كأس الخليج العربي في الثامنة والنصف من مساء اليوم عندما يحل ضيفاً على الوصل في مهمة خارج الحسابات بالنسبة لعجمان الذي تلاشت حظوظه في التأهل بحصوله على 3 نقاط في 5 مباريات.



وفي حال حقق الإمبراطور الفوز في مباراة اليوم، فإنه سيقفز إلى المركز الثالث بـ 10 نقاط، فيما يضعه التعادل مع البرتقالي، رابعاً برصيد 8 نقاط، تكفيه للمرور إلى الدور التالي من البطولة. ويتوقع أن تكون المباراة ندية وقوية لأسباب عدة، منها أهمية النتيجة للوصل، وارتباطها بمروره إلى الدور التالي من البطولة، وحساسية مباريات الفريقين في الفترة الأخيرة التي غالباً ما تشهد إثارة كبيرة، خصوصاً بعد الفوز الثمين الذي حققه عجمان على الوصل في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، إضافة إلى أن المباراة تشكل فرصة جيدة لكلا الفريقين للتحضير لاستئناف الجولة الثامنة من الدوري 10 ديسمبر.



هدف



ولفت الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل إلى أن مباراة اليوم هي الأخيرة في المجموعة الثانية، ولا بد من فوز الوصل فيها لضمان التأهل، منوهاً إلى أن فريقه جاهز، ولا يعاني من غيابات مؤثرة، مبدياً ثقته العالية بتحقيق الوصل الهدف المنشود من المباراة.



وأشار إلى أن كل مباريات الوصل مع عجمان في الفترة الأخيرة، اتسمت بالصعوبة، وبغض النظر عن وضع الفريقين بأي بطولة، واصفاً عجمان بالفريق الجيد، مطالباً لاعبيه بضرورة التركيز طوال المباراة لخطف النقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة.



اللعب النظيف



ورغم تلاشي حظوظه في التأهل، إلا أن عجمان استعد للمباراة بشكل جدي، لكون المباراة تعتبر ضمن تحضيراته للدوري، وأقام الفريق معسكراً داخلياً أجرى خلاله تدريباته صباحية ومسائية، وسيدفع المدرب أيمن الرمادي بعدد من اللاعبين الذين يركز على تجهيزهم للدوري وإراحة البعض مثل المحترف الغامبي أبوبكر تراولي الذي عاد للتدريبات .



وأكد المدير الفني أيمن الرمادي أن فريقه لن يتهاون في مباراته اليوم برغم تلاشي حظوظه في التأهل، وقال إن عجمان ظل دائماً يرفع شعار «اللعب النظيف» في جميع مبارياته ولا يهمه إن كانت لديه حظوظ أم لا، وقال الرمادي إن ارتباط نتيجة المباراة بحسابات فرق أخرى تنتظر التأهل يزيد من جدية فريقه في التعامل مع المباراة، وقال إن الوصل منافس كبير وسيعمل له ألف حساب، وأوضح تركيزه على أفضل العناصر من اللاعبين الذين سيفيدون الفريق في المرحلة المقبلة مثل وحيد إسماعيل وحسين عبد الرحمن، وقال إن التوقيت الحالي لا يوجد فيه تصنيف لاعب احتياطي أو أساسي.