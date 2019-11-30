الجزيرة يطارد الأمل الأخير أمام كلباء

المصدر: كلباء- محمد فضل ــ أبوظبي - محمد محسن

يستقبل اتحاد كلباء ضيفه الجزيرة على ملعب عجمان عند السادسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي لفرق المجموعة الأولى وستكون المباراة مهمة لطرف واحد هو الجزيرة الذي يدخل المواجهة بشعار الفوز حتى يضمن «فخر أبوظبي» تواجده رسمياً مع الثمانية الكبار وربما يكفيه التعادل أيضاً للتأهل حال انتهت مباراة الظفرة والنصر في ذات الوقت على وقع التعادل أيضاً ليكون التفوق حينها على منافسيه بالمواجهات المباشرة والتي ترجح كفة الجزيرة، أما كلباء صاحب الأرض فلن تقدم أو تؤخر نتيجة المباراة على فرقة المدرب الاورغوياني داسيلفا بعد أن فقد النمور كل فرص الصعود لدور الثمانية وتعرُض الفريق لثلاث هزائم وتعادلين ولم يحقق الفوز حتى الآن في هذه المسابقة قابعاً في المركز الأخير، وسيلعب كلباء بصفوف مكتملة دون وُجود أية غيابات.



وتعتبر مباراة اتحاد كلباء هي الفرصة الأخيرة أمام «فخر أبوظبي» لنيل بطاقة التأهل.



وقد استأنف الجزيرة تدريباته بعد فوزه بهدف وحيد في الجولة الماضية على الظفرة وإنعاش فرص تأهله، وستضم التشكيلة وجوهاً شابة نظراً للوائح البطولة والتي تفرض مشاركة 3 لاعبين شباب، بالإضافة إلى الغيابات المتعددة في صفوف الفريق، حيث يغيب 7 دوليين مشاركين في خليجي 24، بالإضافة إلى إصابة المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، ومراد باتنا، وسلطان الغافري.



جاهزية النمور



وأكد الاورغوياني خُورخيَ داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بأن الإعداد سار وفقاً لما هو ُمخطط له وأعتقد بأن التحضير للمباراة وصل درجة متقدمة من الجاهزية والتأهب وسط لاعبي الفريق ونرغب بالتأكيد في استعادة نغمة الانتصارات وتقديم العرض الجيد أمام فخر العاصمة والذي سيأتي إلى ملعب عجمان من أجل ضمان بطاقة التأهل لكننا عازمون على تحقيق الانتصار وإنهاء مرحلة المجموعات بتحقيق فوز معنوي والذي إذا تحقق يكون الأول لنا في هذه المجموعة.، ووصف المدرب تحضيرات فريقه بالمثالية مشيراً إلى أنه استفاد كثيراً من فترة التوقف وذلك بتطبيق عدد من الخطط الفنية والتكتيكية وزيادة مُعدلات اللياقة وإضفاء مزيد من الانسجام والتجانس بين اللاعبين، كما أشار المدرب إلى أنه استغل الفترة الماضية أيما استغلال.



مواجهة فاصلة



من جانبه قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق إن مواجهة اتحاد كلباء تعتبر فاصلة من أجل خطف بطاقة التأهل في كأس الخليج، ويتغيب عن الفريق الدوليون المشاركون في خليجي 24، والثلاثي كوسانوفيتش، مراد باتنا، وسلطان الغافري، ولديه الثقة في بقية المجموعة الحالية من المحترفين، واللاعبين الشباب، وكأس الخليج فرصة لصغار السن من أجل اكتساب الخبرات والحصول على دقائق لعب أكثر، من أجل تعزيز فرصهم للانضمام إلى الفريق الأول مستقبلاً.