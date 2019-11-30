شباب الأهلي يشارك في دوري أبطال آسيا 2020

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يشارك شباب الأهلي رسمياً في نسخة 2020 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد اعتراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بوصافة الفريق لنسخة 2015، وينافس «فرسان دبي» في الدور الرئيسي للنسخة المقبلة، بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويسمح إنهاء شباب الأهلي للموسم الماضي من دوري الخليج العربي، في المركز الثاني، بمشاركة العين والوحدة، في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2020، بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع في الدوري، بينما يشارك الشارقة، في الدور الرئيسي للبطولة بصفته بطلاً لدوري الموسم الماضي.

والجدير بالذكر، أن قرعة نسخة البطولة المقبلة ستقام يوم 10 ديسمبر المقبل، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، كما تجرى في اليوم نفسه، قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2020.

من ناحية أخرى، تعادل شباب الأهلي وضيفه النصر السعودي 1-1 مساء أول من أمس، في مباراة ودية مغلقة، ضمن تحضيرات «فرسان دبي» للاستحقاقات المقبلة، ولعدم مشاركة الفريق في الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس الخليج العربي، بعدما أنهى مبارياته، وضمن التأهل إلى الدور التالي.

وتأتي المواجهة الودية للنصر، ضمن معسكره الذي اختتم أمس، في جبل علي بدبي، حيث غادرت بعثة النصر دبي مساء أمس، عائدة إلى العاصمة السعودية الرياض، تحضيراً لدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، واستئناف مسابقة الدوري السعودي. يذكر أن شباب الأهلي تقدم أولاً بالتسجيل عن طريق مهاجمه أحمد العطاس، وتمكن النصر من إدراك التعادل عن طريق محترفه البرازيلي جوليانو.