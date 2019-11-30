الظفرة والعميد.. تحديد المصير

المصدر: دبي - عدنان الغربي ــ أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقى الظفرة وضيفه النصر على ملعب استاد حمدان بن زايد عند السادسة مساء اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من منافسة كأس الخليج العربي، في مواجهة حاسمة ومصيرية، يدخلها صاحب الأرض بفرصتي التعادل أو الفوز لنيل بطاقة التأهل للمرحلة الثانية من المنافسة، بينما يلعب العميد صاحب الانتفاضة القوية أخيراً بفرصة الفوز فقط لإقصاء منافسه ونيل البطاقة الرابعة في المجموعة الأولى، حيث يمتلك الظفرة 7 نقاط في رصيده بالمركز الرابع والعميد برصيد 5 نقاط في الترتيب الخامس.

ويسعى النصر للعب بكل أوراقه في هذه المباراة من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي، ويدرك جيداً أن لا بديل عن الفوز بـ3 نقاط لتحقيق هدفه.

ويدخل العميد المباراة منتشياً بنتائجه الإيجابية التي حققها في المباريات الماضية بما أنه لم يخسر في 5 مباريات متتالية بواقع 4 مباريات في دوري الخليج العربي ومباراة في الكأس، وتشهد تشكيلته عودة المدافع البرازيلي غلوبير ليما ولاعب الارتكاز مهند خميس بعد غيابهما في الجولة الخامسة أمام الجزيرة بسبب الإيقاف، في المقابل يفتقد ثنائي المنتخب الوطني طارق أحمد وجاسم يعقوب وراشد عمر الذي أصيب بتمزق عضلي في المباراة الودية أمام فريق كواترو الاثنين الماضي.

وحقق النصر فوزاً وحيداً طيلة مشواره في كأس الخليج العربي كان في الجولة الأولى على حساب اتحاد كلباء 3-0 قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع خورفكان 0-0، ثم يخسر من شباب الأهلي بثنائية نظيفة، ومن العين بنتيجة 3-1، وتعادل في الجولة الخامسة مع الجزيرة 0-0، ويحتاج للخروج بالعلامة الكاملة من مباراة الظفرة لرفع رصيده إلى 8 نقاط وحجز بطاقة ربع النهائي، فيما يكفي الظفرة التعادل للعبـور.

جاهزية

وقال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة إن فريقه جاهز لإسعاد جمهوره في مباراة اليوم، مؤكداً أن الوقت قد حان لمعانقة الانتصارات بعد أن تكررت النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وقال: نخوض مباراة مصيرية نحتاج فيها للتعادل أو الفوز حتى ننال بطاقة التأهل، لكننا نرغب في الفوز فقط حتى نرضي الجمهور الذي صبر على نتائجنا السلبية السابقة.

وأشار رازوفيتش في الوقت ذاته إلى صعوبة المهمة، وقال: سنلعب أمام فريق قوي يختلف كثيراً عن الذي واجهناه في بداية مباريات الدوري، النصر الآن أصبح أكثر تنظيماً وقوة بعد أن تولى كرونوسلاف مهمة تدريبه، كما أنه يضم عناصر مميزة في صفوفه من اللاعبين المواطنين والأجانب، لقد شاهدنا الفريق بصورة مختلفة وتابعنا انتصاراته المتتالية، لذلك أرى أن مهمتنا تتطلب الكثير من الجهد للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة مصيرية.

وكشف رازوفيتش عن وجود بعض الغيابات في صفوف الفريق، وقال: نعاني نقصاً كالعادة ونفقد ديغو جارديل وسهيل المنصوري للإصابة بجانب راشد مهير، إضافة إلى الغيابات المعروفة مثل سلطان السويدي ومحمد سيف، لكن ثقتنا كبيرة في العناصر الموجودة لتقديم مباراة جيدة وبدء مرحلة جديدة من الانتصارات.

ثناء

ومن المنتظر أن يقود الكرواتي يوسيب أومرتشين تشيكو مساعد المدرب كرونوسلاف يورتشيت، الفريق مساء اليوم، نظراً لغياب الأخير بعد مغادرته إلى كرواتيا بسبب وفاة والده.

وأكد تشيكو جاهزية النصر للمباراة ومواصلة العمل، الذي قام به المدرب كرونو في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى صعوبة المباراة بالنظر إلى المستويات الجيدة التي يقدمها الظفرة تحت قيادة مدربه الصربي رازوفيتش.

ونفى مساعد مدرب النصر وجود أي ضغوط على لاعبيه بسبب حاجة الفوز للتأهل في المقابل يحتاج منافسه للتعادل فقط، موضحاً أن النصر يتطلع إلى مواصلة عروضه الجيدة وسيلعب من أجل الفوز، لأن من بين أهدافه المنافسة على اللقب.

طموح

وأكد إبراهيم عيسى حارس مرمى النصر أن طموحات فريقه أكبر من الخروج من الدور الأول، وإنه بغض النظر عن النتائج السابقة في مسابقة الكأس فإن العميد بإمكانه العبور إلى ربع النهائي، خاصة أنه يملك مصيره بين يديه، وقال: وصلنا إلى مرحلة تتطلب تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى ربع النهائي، وهو ما سنفعله، ونحن متمسكون بحظوظنا إلى آخر دقيقة في المباراة.

وأوضح حارس مرمى النصر أن النتائج الماضية كان لها تأثير إيجابي على أجواء الفريق بعد فترة صعبة في بداية الموسم، مشيراً إلى أن اللاعبين متحفزون لمواصلة السلسلة الإيجابية، وقال: نخوض مبارياتنا بالقطعة، والفوز على الظفرة سيزيد ثقة الفريق، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تركيز عالٍ نظراً لضغط المباريات.