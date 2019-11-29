الهيئة العامة للرياضة بالفجيرة تحتفل باليوم الوطني

المصدر: الفجيرة-محمد فضل- تصوير زيشان أحمد

نظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية احتفاليه خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من قيادات الأندية الرياضية بالساحل الشرقي والكوادر الإدارية والتدريبية وموظفي مكتب الهيئة العامة للرياضة وتأتي في اطار المشاركة في الفعاليات والاحتفالات الوطنية للدولة، وإتاحت الفرصة أمام جميع الموظفين للتعبير عن ولاءهم وانتمائهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

واشتمل البرنامج الذي أُستهل بالسلام الوطني على فقرات تراثية وعروض وطنية وذلك بمصاحبة زهرات من مدرسة ديار الدولية بالفجيرة.

وخلال كلمته توجه عبدالعزيز أحمد بوهندي، مدير مكتب المنطقة الشرقية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مشيراً إلى أن اليوم الوطني يعتبر مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، وفيه يظهر تُلاحم وتآلف وحدتنا وبه تتحقق أهدافُنا للحفاظ على مُنجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية.

وتابع : خلال هذا اليوم لابد وأن نرفع التحية والأجلال لجنود قواتنا المسلحة "حفظهم الله" و نترحم على أرواح شهداء الإمارات الأوفياء الذين قدموا أنفسهم حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمن المواطن. واُختتم الحفل بزراعة شجرة "الغاف" في ساحة التسامح.