فوز وتعادل في افتتاحية الجولة الرابعة للهواة

المصدر: الفجيرة -محمد فضل

فشل التعاون والحمرية في تحقيق الفوز الأول في افتتاحية مباريات الأسبوع الرابع من دوري الهواة التي جرت اليوم واكتفى الفريقين بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق وهو التعادل الثالث للحمرية من ثلاث مباريات والأول للتعاون سجل اهداف المباراة كل من البرازيلي ليوان سانتوس وعلي عبد الرحمن للحمرية (ق 45 و82 ) وللتعاون التونسي حسين المسعدي (ركلة جزاء) وكوفي ميشاك في الدقيقتين 55 و77.

وفي المباراة الثانية قاد محمد المربوعي فريقه الذيد لتحقيق فوز غالِ خارج الديار على مسافي بهدف وحيد رفع رصيد الذيد إلى أربعة نقاط وظل مسافي دون رصيد في المركز الأخير.

ويلتقي غداً كل من مصفوت بدبا الفجيرة ويستقبل دبا الحصن فريق الإمارات فيما يحل العروبة ضيفاً على البطائح وهي مباريات مهمة لفرق الصدارة والوصافة.