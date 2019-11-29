تشيكو يقـود النصر أمام الظفـرة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يقود الكرواتي يوسيب أومرتشين تشيكو مساعد مدرب النصر الفريق في مباراته المقبلة، أمام الظفرة، في الجولة الأخيرة لكأس الخليج العربي، عوضاً عن المدرب كرونوسلاف يورتشيتش، الذي سافر إلى كرواتيا، الثلاثاء الماضي، بسبب وفاة والده، ومن المستبعد عـودته قبل موعد المباراة المقرر غداً.

ولا بديل للنصر عن الفوز للعبور إلى ربع النهائي، حيث يحتلّ المركز الخامس بفارق نقطتين عن الظفرة صاحب المركز الرابع بـ7 نقاط في المجموعة الأولى. وأكد تشيكو جاهزية النصر، موضحاً أن الفريق أضاع نقاطاً مهمة في بعض المباريات، ولكن حظوظه في التأهل ما زالت بين يديه.