أجانب العين آخر « كشخة» في اليوم الوطني

المصدر: العين - طلحة عبدالله

هنأ لاعبو نادي العين المحترفون الأجانب ومدربهم الكرواتي إيفان ليكو، دولة الإمارات حكومة وشعباً بالعيد الوطني الثامن والأربعين، وارتدوا الزي الإماراتي وظهروا آخر «كشخة»، كما تبادلوا التحية فيما بينهم على الطريقة الإماراتية، تعبيراً عن احتفالهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتفاعلت جماهير النادي بمقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اللاعبون الأجانب والمقيمون والمدرب الكرواتي، وهم يتقدمون بالتهنئة القلبية الصادقة بست لغات مختلفة.

وكان نادي العين والشركات التابعة له أقام احتفالية خاصة باليوم الوطني تضمنت مسيرة التسامح التي بدأت من استاد هزاع بن زايد وشارك فيها نحو 20 هيئة ودائرة ومؤسسة حكومية، احتفلوا جميعاً بالمناسبة الوطنية الغالية، وبدأ البرنامج الاحتفالي بمسيرة التسامح، وشارك فيها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومدربهم وعدد من لاعبي الألعاب الرياضية بالنادي.