السماوي يتأهل والفجيرة ينتظر الهدية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف فريق بني ياس بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لكاس الخليج العربي، أمس، منتزعاً صدارة المجموعة الثانية بـ 11 نقطة بعد فوزه على مضيفه الفجيرة 3-1، لتزيد الهزيمة من جراح الذئاب الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط لكنه لا يزال يحتفظ بآمال الصعود منتظراً هدية عجمان الذي يواجه الإمبراطور غداً بملعب الوصل الذي سيدخل مواجهة البرتقالي بفرصتي الفوز أو التعادل.

كما حقق حتا فوزه على حساب ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة «مجنونة» جمعتهما على استاد حمدان بن راشد، ليعزز «الإعصار» رصيده إلى 7 نقاط فيما تجمّد رصيد «أصحاب السعادة» عند 11 نقطة.

وفي ثالث اللقاءات، حقق فريق خورفكان فوزاً مثيراً على العين بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة.

ويأتي الفوز الأول لخورفكان في الموسم الكروي الجاري، ليرفع من ترتيبه في المجموعة الأولى إلى المركز الخامس مؤقتاً برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد العين عند 11 نقطة في صدارة المجموعة.