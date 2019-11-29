«الصالات» تطلق بطولة الأكاديميات مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اجتماعها الدوري أول من أمس في مقر اللجنة بالشارقة، وترأس الاجتماع عبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة بحضور جميع الأعضاء، وفي بداية الاجتماع رفع عبدالملك جاني أصالة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء وأبناء أسرة كرة الصالات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين.

وحول القرارات التي اتخذتها اللجنة قال عبدالملك جاني تم اعتماد كافة التقارير الواردة من مختلف اللجان المشرفة على عمل اللجنة من حكام ومنتخبات وفنية وتقرر مخاطبة اتحاد الكرة بضرورة التعاقد مع مدرب متفرغ للعمل كمدير فني لجميع المنتخبات الوطنية لكرة قدم الصالات وقررت اللجنة تنظيم النسخة الأولى من بطولة الأكاديميات والجمعات والمعاهد لكرة قدم الصالات لتوسيع قاعدة المشاركة وستنطلق البطولة المستحدثة في مارس 2020.

إشادة

وأشاد الاجتماع بمقيمي الحكام وتقرر تنظيم دورة تدريبية لمدربي المستوى الأول كما أشاد الاجتماع بمقيمي الحكام ودورهم في العمل على تطوير الحكام ورفعت اللجنة صوت شكر وعرفان إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي والأمين العام عيسى هلال الحزامي على توجيهات المجلس الداعمة للعملية التطويرية للعبة، وأشاد بتعاون اتحاد الإمارات لكرة القدم والأندية المنضوية في منظومة اللعبة على التعاون الكبير مع اللجنة وأشاد أيضاً بدور وسائل الإعلام كشركاء استراتيجيين أسهموا في انتشار اللعبة إلى أن أصبحت من الألعاب التي يشار إليها بالبنان.

نتائج

وعلى خط متصل أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الخامس من دوري الصالات عن تعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الظفرة 2-2 وفوز شباب الأهلي على الحمرية 6-1 ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط وتجمد الحمرية في نقطة والظفرة نقطتين واتحاد كلباء 4 نقاط.