الجنيبي يلتقي ممثلي اتحاد الكرة المشاركين في خليجي 24

المصدر: دبي - البيان الرياضي

التقى عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين، أعضاء بعثة اتحاد الكرة المشاركين في اللجان المختلفة لخليجي 24، وهم ناصر عبد الله عضو لجنة الحكام، وحمدان الزيودي عضو لجنة الانضباط، وعبد الله حسن عضو لجنة الدراسات الفنية، إلى جانب طاقم الحكام الدولي المكون من محمد عبد الله حسن وعمار الجنيبي ومحمد أحمد يوسف وحسن سقطري، ومراقب المباريات إبراهيم أحمد.وأشاد الجنيبي بالمستوى الذي ظهر به طاقمنا التحكيمي خلال إدارته لمباراة الكويت والسعودية، أول من أمس، ضمن المجموعة الثانية التي انتهت لصالح الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

والتقى الوفد بأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني، وقدموا لهم التهنئة بمناسبة الفوز على اليمن في المباراة الأولى.