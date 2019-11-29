«الأبيض» يرفع شعار الفوز أمام «أسود الرافدين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يستهدف منتخبنا الوطني الفوز والحصول على النقاط الثلاث، عندما يواجه المنتخب العراقي في الجولة الثانية من مرحلة مجموعات بطولة خليجي 24 في السادسة والنصف من مساء الجمعة على استاد خليفة الدولي.

ويدخل «الأبيض» هذه المباراة وهو يجلس على صدارة المجموعة بفارق الأهداف من منافسه «أسود الرافدين»، الذي يحتل المركز الثاني بذات الرصيد من النقاط، وتعتبر المواجهة بمثابة فك الارتباط بين المنتخبين، حيث يقترب الفائز كثيراً من التأهل إلى مرحلة نصف النهائي. وقدم المنتخبان مستويات جيدة في الجولة الأولى، حيث حقق المنتخب العراقي الفوز على قطر في مباراة الافتتاح بهدفين مقابل هدف، على الجانب الآخر تمكن منتخبنا من التفوق على اليمن بثلاثية الهداف علي مبخوت، ليفتتح مشوراه في البطولة بانتصار عريض عزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، وأسهم في رفع الروح المعنوية للمنتخب.

ويولي الجهاز الفني هذه المباراة اهتماماً كبيراً، لتأثيرها المباشر على مشوار المنتخب في البطولة، ويخطط مارفيك لتحقيق نتيجة إيجابية تمكن الأبيض من المحافظة على صدارة المجموعة قبل المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام قطر في الثاني من ديسمبر المقبل.

هدف

وصف فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني، المباراة أمام العراق في الجولة الثانية من بطولة خليجي 24 بالمهمة، باعتبارها جواز مرور إلى مرحلة نصف النهائي، مبيناً أن اللقاء يجمع منتخبين كبيرين، يطمح كل منهما لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل.

وأوضح المدرب أن الأبيض لم يكن أمامه وقت كاف ليستعد بشكل خاص لهذه المباراة، بسبب ضيق الوقت بين المباراة الأولى والثانية، مضيفاً أن كل المنتخبات يجب أن تتعامل مع هذا الوضع.

وذكر مارفيك أن الجهاز الفني ركز على الجانب التكتيكي في التحضير، وعمل على تهيئة اللاعبين لخوض اللقاء المهم في مواجهة المنتخب العراقي، مؤكداً معرفته الكاملة بالمنافس من خلال مواجهته عندما كان مدرباً للمنتخب السعودي في السابق، ويدرك أنه منتخب قوي من الناحية البدنية والذهنية ، مضيفاً أنه يخطط لمواجهة العراق بطريقة تقود المنتخب للفوز.

فرصة

وقال: «لقد بدأنا في الأشهر الماضية ببناء فريق جديد وهناك عدد من اللاعبين الشباب الموهوبين، ومن المهم العمل على منح هؤلاء اللاعبين فرص مشاركة لإكسابهم الخبرة المطلوبة، يجب إعدادهم بالشكل المطلوب لتقديم أداء جيد، وتحقيق نتائج إيجابية».

وأضاف: «المنتخب الحالي يملك مستقبلاً جيداً، نرغب في تطبيق أسلوب لعب معين، شخصياً أحب أن ألعب كرة القدم الهجومية،الأمر المهم بالنسبة لي هو أن يكون لدينا أسلوب لعب خاص بنا».

ثقة

من ناحيته أكد إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني الأول ثقته الكاملة بجميع اللاعبين المتواجدين مع الأبيض، مبيناً أنهم سيكونون على قدر التحدي، وهم يواجهون المنتخب العراقي القوي في الجولة الثانية من بطولة خليجي 24، متمنياً أن يوفق الأبيض في تحقيق تطلعات الجماهير الرياضية. وتحدث إسماعيل راشد عن المباراة التي اعتبرها مصيرية، لافتاً إلى أن الفوز على العراق سيمهد الطريق للأبيض للتأهل إلى مرحلة نصف النهائي، ويعزز فرصه في مواصلة المشوار سعياً لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه في هذه البطولة المهمة.

وطالب مدير منتخبنا الوطني اللاعبين بالتركيز أكثر، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات الجهاز الفني، والأداء بقوة ومسؤولية وتفادي ارتكاب هفوات قد يستغلها المنافس، منوهاً بالمستوى الجيد الذي قدمه العراق أمام قطر والقوة الهجومية الكبيرة، التي تميز بها.

تحضيرات

وحول التحضيرات التي سبقت المباراة ذكر إسماعيل راشد أن المنتخب أدى تدريبين عقب لقاء اليمن، وضع من خلالهما الجهاز الفني الاستراتيجية الفنية، التي سيعتمد عليها في المباراة، مؤكداً جاهزية جميع العناصر باستثناء حمدان الكمالي، الذي سيغيب عن بقية مباريات البطولة بسبب الإصابة، متمنياً له الشفاء العاجل، ليعود لمواصلة عطائه مع بقية اللاعبين.

مساندة

عبر حمدان الكمالي مدافع منتخبنا الوطني عن حزنه الشديد لغيابه عن بقية مباريات البطولة، بعد تعرضه للإصابة في المباراة الأولى أمام اليمن، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرة زملائه اللاعبين على تحمل المسؤولية. وأوضح الكمالي أنه كان يتمنى أن يواصل عطاءه مع المنتخب، ويسهم بجهده في تأهل الأبيض إلى نصف النهائي، لكن الإصابة حرمته من أداء واجبه داخل الملعب، مضيفاً أنه سيكون داعماً ومشجعاً لزملائه حتى يتحقق الهدف المنشود.