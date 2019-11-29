«أبيض الشابات» يواجه الكويت تحضيراً لبطولة غرب آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خسر منتخبنا الوطني للشابات تحت 19 عاماً أمام شقيقه منتخب البحرين بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جرت أمس على ملعب ذياب عوانة، في ختام معسكره الداخلي بمقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشابات، التي يستضيفها الاتحاد البحريني لكرة القدم خلال الفترة من 29 ديسمبر إلى 6 يناير 2020.

وغادرت بعثة أبيض الشابات أمس إلى الكويت لإقامة معسكر خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، والذي يتخلله خوض تجربتين وديتين مع منتخب الكويت اليوم وبعد غدٍ. وأكدت حورية الطاهري مدربة المنتخب أن معسكر دبي حقق جميع الأهداف التي حرص الجهاز الفني على تحقيقها خلال فترة المعسكر، أهمها خلق حالة تجانس في اللعب بين اللاعبات خاصة أن قائمة المنتخب تضم عناصر جديدة، بالإضافة لمعرفة الإيجابيات في الأداء وطريقة اللعب والعمل على تعزيزها وتطويرها.