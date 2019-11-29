محمد مرزوق: ندرك صعوبة المهمة.. وثقتنا في أنفسنا كبيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعترف محمد مرزوق، مدافع منتخبنا الوطني، بصعوبة مهمة الأبيض في مرحلة مجموعات بطولة خليجي 24، التي يواجه فيها منتخبات قوية ومتمرسة، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرة الأبيض على منافسة منتخبات المجموعة وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وقال مرزوق إن جميع اللاعبين في كامل الجاهزية للدفاع عن ألوان المنتخب، وتقديم جهدهم من أجل بلوغ الهدف المنشود، متمنياً الشفاء العاجل لزميله حمدان الكمالي الذي تعرض لإصابة ستحرمه من المشاركة في بقية مباريات البطولة، وتحدث مرزوق عن منافس الأبيض في المباراة، مشيراً إلى أن المنتخب العراقي تطور كثيراً ، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، مؤكداً ثقته الكاملة في إمكانات لاعبي الأبيض الذين سيقدمون كل ما يملكون.