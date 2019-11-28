بني ياس ينتزع الصدارة ويبلغ ربع نهائي "الخليج العربي "

المصدر: الفجيرة - محمد فضل- تصوير زيشان أحمد

خطف السماوي بطاقة التأهل لدور الثمانية منتزعاً صدارة المجموعة الثانية من العنابي بعد فوزه المستحق على الفجيرة في عقر الدار بنتيجة 3-1 ، ويدين السماوي بالفوز لنجمه الشاب سلطان الشامسي الذي تمكن من تسجيل هدفين من اهداف فريقه الثلاثة (ق 11 و44 ) وأضاف خالد الهاشمي الهدف الثالث (ق 80 ) وكان قبلها محترف بني ياس كوندي قد أضاع ركلة جزاء (ق 77 ) بعد أن تصدى لها حارس الفجيرة عبد الله التميمي

فيما سجل يتيمة الفجيرة المحترف الليبيري جبور الذي أحرز اول أهدافه هذا الموسم مع الفريق (ق 86) لتزيد الهزيمة من جراح الذئاب الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط لكن الفريق لايزال يحتفظ بآمال الصعود وينتظر هدية من عجمان والذي يواجه الامبراطور يوم السبت بملعب الوصل الذي سيدخل مواجهة البرتقالي بفرصتي الفوز او التعادل.

ورفع السماوي بهذا الفوز رصيده إلى 11 نقطة متساوياً مع العنابي في الصدارة.