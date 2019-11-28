حتا يتخطى الوحدة في مباراة "مجنونة"

المصدر: حتا - علي الظاهري

حقق حتا فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه الوحدة (3-2) في مباراة "مجنونة" جمعتهما اليوم على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة السابعة من مسابقة كأس الخليج العربي، ليرفع "الاعصار" رصيده إلى 7 نقاط فيما تجمد رصيد " اصحاب السعادة" عند 11 نقطة.

افتتح راشد سالم التسجيل لحتا في الدقيقة 41 من مجهود فردي. وادرك كارلوس دانيال "كارليتوس" التعادل للوحدة في الدقيقة 52 من ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من مدافع حتا كلايتون سانتوس.

وسجل البديل راشد عبدالله هدف التقدم للوحدة في الدقيقة 70.

وأعاد الأسباني كريستيان لوبيز المباراة الى نقطة البداية بعد تحويله كرة راسية أودعها في شباك الضيوف في الدقيقة 86

وواصل لوبيز تألقه بعد أن سجل هدف الفوز لحتا في الدقيقة 93في الوقت القاتل.