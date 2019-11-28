خورفكان يحقق فوزه الأول في الموسم على حساب العين

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله- تصوير سالم خميس



حقق فريق خورفكان فوزاً مثيراً على العين بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2، ضمن مواجهات الجولة السابعة لكأس الخليج العربي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة.

ويأتي الفوز الأول لخورفكان في الموسم الكروي الجاري، ليرفع من ترتيبه في المجموعة الأولى إلى المركز الخامس مؤقتاً برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد العين عند 11 نقطة في صدارة المجموعة.

بادر العين بالتسجيل عن طريق عمر ياسين "15"، ومحمد عبد الرحمن "36"، بينما نجح لاعبو خورفكان في احراز ثلاثة أهداف في اقل من 14 دقيقة عن طريق: بسمارك "40"، رافائيل "48"، محمد مال الله "54"، وعاد بسمارك وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة "88".