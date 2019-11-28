داسيلفا : استفدنا من فترة التوقف وجاهزون للجزيرة

المصدر: كلباء- محمد فضل

وصف الاورغوياني خُورخيَ داسيلفا مدرب اتحاد كلباء تحضيرات فريقه بالمثالية قبيل مواجهة الجزيرة يوم السبت المقبل ضمن الجولة السابعة والأخيرة من الدور التمهيدي لكاس الخليج العربي والمقامة بملعب عجمان

مشيراً الى أن أي فترة توقف يستفيد منها الجهاز الفني وذلك بتطبيق عدد من الخطط الفنية والتكتيكية وزيادة معدلات اللياقة واِضفاء مزيداً من الانسجام والتجانس بين اللاعبين، كما أشار المدرب إلى انه استغل الفترة الماضية أحسن استغلال.

لافتاً إلى أن الاعداد سار وفقاً لما هو ُمخطط له وأعتقد بأن التحضير لمباراة السبت وصل درجة متقدمة من الجاهزية والتأهب وسط لاعبي الفريق ونرغب بالتأكيد في استعادة نغمة الانتصارات وتقديم العرض الجيد امام فريق فخر العاصمة والذي سياتي إلى ملعب عجمان من اجل ضمان بطاقة التأهل لكننا عازمون على تحقيق الانتصار وانهاء مرحلة المجموعات بتحقيق الفوز الأول ومغادرة المركز الأخير الذي يحتله النمور منذ الجولات الأولى.

كما أشار داسيلفا إلى أن لقاء الجزيرة يعتبر خير اعداد للنمور قبيل مواجهة عجمان الدورية في العاشر من ديسمبر المقبل، كما نفى وجود أية غيابات وسط لاعبي كلباء وسيكون لديه خيارات كثيرة فيما يتعلق باختياره لتشكيلة الفريق .