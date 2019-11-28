الرمادي: عجمان لن يتهاون رغم تلاشي حظوظه

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي ان فريقه لن يتهاون في مباراته مع مضيفه الوصل يوم السبت في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات لكأس الخليج العربي برغم تلاشي حظوظه في التأهل، وقال ان عجمان ظل دائماً يرفع شعار "اللعب النظيف" في جميع مبارياته ولا يهمه ان كانت لديه حظوظ أم لا.

وقال الرمادي ان ارتباط نتيجة المباراة بنتائج أخرى تهم بعض الفرق يزيد من جدية فريقه في التعامل مع المباراة، وقال ان الوصل منافس كبير وسيعمل له ألف حساب، وأوضح تركيزه على أفضل العناصر من اللاعبين الذين سيفيدون الفريق في المرحلة المقبلة مثل وحيد إسماعيل وحسين عبد الرحمن، وقال ان التوقيت الحالي لا يوجد فيه تصنيف لاعب احتياطي أو أساسي.

وأوضح الرمادي ان الفترة التي تلي مواجهة الوصل تعتبر مهمة للغاية لتنفيذ بقية برنامج الاعداد لدوري الخليج العربي.