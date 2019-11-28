تشيكو يقـود النصر أمام الظفـرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يقود المدرب الكرواتي يوسيب أومرتشين تشيكو النصر في مباراته المقبلة، أمام الظفرة، لحساب الجولة الأخيرة لكأس الخليج العربي، عوضا عن مواطنه كرونوسلاف يورتشيتش، الذي سافر إلى كرواتيا، الثلاثاء الماضي، بسبب وفاة والده ومن المستبعد عـودته قبل موعد المباراة المقرر بعد غد.

ولا بديل للنصر عن الفوز للعبور إلى ربع النهائي، حيث يحتلّ المركز الخامس بفارق نقطتين عن الظفرة صاحب المركز الرابع بـ7 نقاط في المجموعة الأولى.

وأكد تشيكو جاهزية النصر للمباراة ومواصلة العمل، الذي قام به المدرب كرونو في الفترة الأخيرة، وقال: ندرك أنه لا بديل لنا عن الفوز من أجل التأهل، وهو ما سنسعى إليه، المباراة ستكون صعبة أمام فريق جدير بالاحترام ويقدم مستويات جيدة تحت قيادة مدربه الصربي رازوفيتش.

وأوضح تشيكو أن النصر أضاع نقاط مهمة في بعض المباريات بسبب الغيابات المؤثرة ولكن حظوظه في التأهل مازالت بين يديه، وسيحاول تأكيد نتائجه الإيجابية الأخيرة بكسب نقاط لقاء الظفرة للاستمرار في مسابقة كأس الخليج العربي التي تعدّ أحد الأهداف المهمة التي يراهن عليها الفريق في الموسم الحالي.