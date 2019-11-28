حتا والوحدة.. تحصيل حاصل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - علي الظاهري

يستضيف حتا فريق الوحدة في السادسة مساء اليوم باستاد حمدان بن راشد ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم في مباراة تحصيل حاصل عطفاً على موقف الفريقين، حيث حسم «العنابي» تأهله إلى دور الثمانية مبكراً متصدراً المجموعة برصيد 11 نقطة يسعى لاستكمال مشواره الناجح وتحقيق فوزه الرابع بينما فقد «الإعصار» أمل التأهل بعد الخسارة القاسية أمام بني ياس في الجولة الماضية برباعية وتجمد رصيده عند 4 نقاط.



وأكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الوحدة أن الوقت مناسب لمواصلة منح الفرصة للاعبين الشباب، مشيراً إلى أن الفريق يدخل كل مباراة من أجل الفوز وليس للتعادل حتى ولو ضمن التأهل قبل جولتين من نهاية الدور الأول، وقال «فخور بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين الذين قدموا أداء جيداً في المباريات الأخيرة».



وأضاف: لا نفكر فيمن سنواجه في الدور ربع النهائي وتفكيرنا ينحصر فقط في مواجهة حتا الذي نكن له الاحترام خاصة وأنه يسعى للفوز أيضاً. ووصف خيمينيز غياب قائد الفريق إسماعيل مطر بـ «المؤثر» كونه لاعباً مهماً ومحترفاً حقيقياً وقائداً للفريق وقال: أتمنى له التعافي سريعاً من إصابته.



وأعرب عن ارتياحه بتطور أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية وأن كل لاعب يسعى لتقديم 100% من مستواه، لافتاً إلى أن أية غيابات في الفريق مؤثرة ولكن لديه ثقة كبيرة في المجموعة المتواجدة لاسيما بعد التعديلات التي أجريت على الروزنامة، حيث سنخوض فترة صعبة خلال شهري ديسمبر ويناير نتيجة ضغط المباريات بعد التعديل.



وفي المقابل أكد كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن هدفه من المباراة تقديم أداء مشرف وتعويض الإخفاق أمام بني ياس، مشدداً على أهمية العودة لتقديم المستوى المميز لحتا مما سيساهم في تعزيز الثقة التي اكتسبها الفريق في الفترة الماضية، وقال: تم التركيز على تصحيح الأخطاء وتطوير الأداء وأشعر بالتفاؤل في مباراة اليوم.