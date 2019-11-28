خورفكان والعين.. القمة والقاع

المصدر: العين - طلحة عبد الله ، خورفكان - محمد فضل

يلتقي فريقا العين وخورفكان في السادسة مساء اليوم باستاد خالد بن محمد في الشارقة، في إطار مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة تبدو غير متكافئة، حيث تجمع المتصدر مع صاحب المركز قبل الأخير بالمجموعة في مواجهة القمة والقاع، ويتطلع «الزعيم» للعودة بنقاط المباراة الثلاث لتأكيد جدارته، ويلعب الفريق يلعب بدون ضغوط فيما يسعى خورفكان الى الفوز الأول بالموسم في مختلف المسابقات.

شدد الكرواتي ليكو، المدير الفني لفريق العين، على أهمية المباراة، مبينا أن الفريق مطالب دائما بتقديم الأفضل دائماً وتحقيق الانتصارات، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه: نحن مطالبون بالظهور على أفضل نسق الليلة، وطلبت من لاعبي الفريق التركيز والقتال منذ البداية وحتى النهاية، والعمل على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مع كامل الاحترام للفريق المنافس، وكما هي العادة ستكون فرصة المشاركة في المباراة متاحة للاعب الأكثر جاهزية والأكثر عطاء واجتهادا في التدريبات، ونأمل التوفيق للفريق في تحقيق الهدف الذي ذهب من أجله إلى خورفكان، وهو الحصول على نقاط المباراة كاملة.

جاهزية

أكد الصربي غوران مدرب خورفكان جاهزية فريقه للمباراة، مشيراً الى أن فريقه استعد جيداً للمواجهة ولكن على لاعبيه الحذر من قوة المنافس، واصفاً العين بالفريق القوي والذي ضمن تأهله أولاً عن هذه المجموعة الصعبة، لافتاً إلى أنه قام بتحضير اللاعبين فنياً وتكتيكياً وجميعهم متحمسون للمشاركة من خلال هذه المباراة وقال: نسعى بالتأكيد الى تحقيق الفوز على «الزعيم»، والذي سيكون له تأثير إيجابي على الفريق قبيل مواجهة الظفرة بالدوري والتي يوليها الجهاز الفني والإداري كل اهتمامه، داعياً لاعبي الفريق الى ضرورة تطبيق خطته واستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الفريق الضيف.

اجتهاد

سالم عبدالله: إظهار روح التحدي

أكد سالم عبدالله، مدافع فريق العين، أن ارتداء شعار العين يحتم عليهم الاجتهاد وإظهار روح التحدي في جميع المباريات من أجل تحقيق الانتصارات التي تسعد جماهير الفريق وتلبي طموحات النادي، وقال: ذاهبون الليلة إلى استاد خالد بن محمد من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتأكيد جدارتنا بصدارة المجموعة الأولى، مع الاحترام للفريق المنافس. العين - البيان الرياضي