الفجيرة وبني ياس.. موقعة التأهل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل ــ أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل الفجيرة ضيفه بني ياس في الثامنة والنصف مساء اليوم في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، في موقعة التأهل إلى دور الثمانية للبطولة، وتحمل المباراة حسابات معقدة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة بالنسبة للفجيرة صاحب الأرض والجمهور، والذي احتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويبحث عن الفوز الذي يرفع رصيده إلى 10 نقاط وأي نتيجة أخرى تجعله في انتظار هدايا الآخرين، أما بني ياس فيحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ويكفيه الحصول على نقطة التعادل، ولكن التهاون قد يحرمه الفوز في ملعب «الذئاب».

ويخُوض الفجيرة المباراة بصفوف شبه مكتملة، لكن الشكوك تحوم حول مشاركة البرازيلي غابراييل «المصاب»، يتطلع الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفريق إلى مصالحة الجماهير بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام الشارقة قبل أسبوع بخماسية، وفي المقابل لا توجد غيابات في صفوف بني ياس.

نقطة

أكد الألماني شايفر مدرب بني ياس، أن فريقه لن يدخل مباراة الفجيرة من أجل التعادل، رغم أن نقطة التعادل تكفي الفريق للتأهل، وأشار إلى أنه يخوض كل مباراة بهدف الفوز ولا يمكنه التفكير في «نقطة واحدة» لأن التعادل وحسب قوله يعتبر نتيجة خطرة قبل إطلاق صافرة النهاية، وقال: المنافس يمكن أن يحرز هدفاً في الثانية الأخيرة من اللقاء، وبالتالي نخرج بالخسارة، ويجب أن يكون كل تركيزنا على الفوز وتقديم مباراة جيدة ترضي الطموحات. وأضاف: الروح القتالية التي يلعب بها «السماوي» مؤخراً تجعله مؤهلاً للفوز خاصة مع التطور الكبير في مستوى اللاعبين من عناصر الخبرة والشباب. وأشار إلى أن المباراة لن تكون سهلة؛ لأن الفجيرة يمتلك دافعاً كبيراً للتأهل، ويضم في صفوفه لاعبين مميزين، مشدداً على أهمية التعامل باحترام وحذر أمام المنافس.

وأكد شايفر جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء، متمنياً تحقيق الفوز والمضي قدماً في المنافسة، وقال: نستهدف الخروج بلقب إحدى البطولات المحلية في الموسم الحالي لنهديه إلى القيادة العليا للنادي.

تأهب

ووصف الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة المباراة بالمهمة والحاسمة أمام السماوي وبمثابة «حياة أو موت» للاعبي فريقه وهي شبيهة في الوقت نفسه بنهائيات الكؤوس، خصوصاً أن الفائز سيخطف بطاقة العبور إلى دور الثمانية، مشيراً إلى أن استعدادات فريقه بلغت ذروتها وكل لاعبي «الذئاب» في أقصى درجات التأهب للتواجد مع الثمانية الكبار، لافتاً إلى أن تشكيلة الفريق تبدو مكتملة مع توقع غياب البرازيلي غبرائيل عن المواجهة خوفاً من تجدد آلام إصابته، مع العلم بأننا نحتاج لجهود هذا اللاعب في قادم المباريات ولن أغامر بمشاركته إلا بعد التأكد من شفائه تماماً، خصوصاً أنه لاعب مهم في الفريق ويستطيع تغيير نتيجة المباراة في أي وقت.

نهائيات

وأكد بوقرة تصميم الفريق على التأهل، وهو الأمر الذي يتطلب من اللاعبين التركيز بنسبة 200 % وترجمة الفرص إلى أهداف، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه وبلغة الأرقام كانوا الأفضل أمام الشارقة، واستحوذوا على الكرة في أغلب أوقات المباراة.

83

شهدت الجولات الماضية من كأس الخليج العربي تسجيل 83 هدفاً، وجاء لاعبو الشارقة في المقدمة بـ 15 هدفاً، ثم العين «11 هدفاً»، وبني ياس «10 أهداف»، وتشارك الوحدة وشباب الأهلي في رصيد 9 أهداف، ثم الوصل «7 أهداف»، والفجيرة «6 أهداف»، وتشارك الظفرة وعجمان في رصيد 5 أهداف، فيما سجلت كل من فرق الجزيرة والنصر وحتا 4 أهداف، وأحرز كلباء 3 أهداف، وخورفكان هدفاً. وبلغ عدد البطاقات الحمراء، ثمانية منها اثنتان لكل من النصر وبني ياس، وبطاقة لكل من كلباء والوحدة والوصل وحتا.

وجاء رصيد البطاقات الصفراء، كالتالي شباب الأهلي «18»، الجزيرة «12»، العين «11»، ونال كل من الوحدة وخورفكان وعجمان «10 بطاقات»، والظفرة «9»، وكل من كلباء والنصر والوصل «7 بطاقات»، وبني ياس «6»، وكل من الشارقة والفجيرة وحتا «5 بطاقات». دبي - البيان الرياضي