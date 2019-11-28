«الأبيض» يُغلق ملف اليمن ويركز على العراق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة الهولندي مارفيك إغلاق ملف المباراة الأولى لـ «الأبيض» في «خليجي 24» التي كسبها بثلاثية نظيفة أمام اليمن، من أجل التركيز على التحضير للمباراة المقبلة أمام العراق، ويؤدي المنتخب تدريبه الرئيس اليوم بمعنويات عالية ويضع خلاله مارفيك اللمسات الأخيرة على طريقة وخطة اللعب، إضافة إلى اختيار التشكيلة الأساسية للمباراة، ويولي الجهاز الفني مباراة العراق اهتماماً خاصاً، باعتبارها جواز المرور لمرحلة نصف النهائي، حيث يتعين على منتخبنا مواصلة انتصاراته ورفع رصيده إلى 6 نقاط ليعزز حظوظه في التأهل.

وستكون الفرصة سانحة أمام الجهاز الفني خلال اليومين المقبلين لتصحيح بعض السلبيات التي ظهرت في مباراة اليمن، وتعزيز الجوانب الإيجابية.تهنئة

وحرص المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة على الالتقاء باللاعبين عقب المباراة ، وهنأهم على الفوز الكبير، مثمناً ما بذلوه من جهد تكلل بالحصول على أول ثلاث نقاط في بداية مشوار البطولة، معتبراً الانتصار بمثابة انطلاقة جيدة للمنتخب في البطولة.

وأشاد بن غليطة بما قدمه نجوم «الأبيض»، مطالباً بمضاعفة الجهد والقتال بقوة في بقية المباريات، حتى يواصل المنتخب مشواره في البطولة ويحقق تطلعات الجماهير الإماراتية، مؤكداً دعم الاتحاد الكامل للمنتخب والجهاز الفني.

من جهة أخرى واصل الجهاز الفني اجتماعاته باللاعبين بعد مباراة اليمن، لمناقشة بعض التفاصيل الفنية وتأكيد أهمية مباراة العراق، والفوز فيها، وشدد مارفيك خلال لقاءاته مع نجوم المنتخب على ضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء.

وكان المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة تابع مباراة منتخبنا مع اليمن من داخل الاستاد يرافقه عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، من أجل دعم ومساندة اللاعبين بالمباراة الأولى.

تميز

وأبدى الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبو الأبيض أمام اليمن، معتبراً الفوز بثلاثية نظيفة نتيجة جيدة في بداية المشوار، مشيداً بالجهد الذي بذله جميع من شاركوا في المباراة، مبيناً أن الفوز تحقق بفضل تضافر جهود الجميع وقتالهم المستمر في الملعب طوال تسعين دقيقة. وأكد مارفيك ثقته في كل اللاعبين، مبيناً أنهم ينتظر منهم أداءً أفضل في المواجهات المقبلة،وأوضح أن المنتخب نجح في صناعة فرص كثيرة في مباراة اليمن، وكان يمكن أن يزيد رصيده من الأهداف

أداء جماعي

وأشاد مارفيك بالأداء الجماعي لـ « الأبيض»، وأكد أن نتيجة مباراة العراق وقطر لا تأثير لها على «الأبيض»، مبيناً أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة ويستعد لكل مواجهة بشكل خاص، مضيفاً أن مواجهة الإمارات والعراق ستكون مختلفة.

فحوصات

يقوم الجهاز الطبي للمنتخب بإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على سلامة اللاعب حمدان الكمالي الذي تعرض للإصابة ولم يتمكن من إكمال مباراة اليمن، كما سيقوم الجهاز الطبي بمراجعة موقف اللاعبين الموجودين مع المنتخب والعمل على تجهيزهم للمباراة المقبلة.

تعادل

تعادل منتخبا عمان والبحرين سلبياً في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الثانية لـ «خليجي 24»، حيث شهدت المباراة أداء متوسطاً من الفريقين من دون خطورة على المرميين.