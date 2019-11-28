يوسف جابر: اللاعبون على قدر المسؤولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف يوسف جابر لاعب منتخبنا أن تفكير الجميع حالياً منصب على المواجهة المقبلة أمام العراق في الجولة الثانية، مشيراً إلى أن مواجهة اليمن أصبحت من الماضي، بعد أن خرج منها المنتخب بالمطلوب بحصوله على النقاط الثلاث، وأشار إلى أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، ويعملون بجد من أجل تحقيق التطلعات، معتبراً «خليجي 24» محطة مهمة في مسيرة المنتخب، خاصة أن البطولة تجمع منتخبات قوية ومتقاربة في المستوى.

وقال: الفوز الذي تحقق على اليمن منحنا دفعة معنوية كبيرة، أدينا مباراة جيدة وحصلنا على ثلاث نقاط، لكن تنتظرنا مواجهة صعبة ومهمة أمام العراق الذي قدم نفسه بصورة رائعة في الافتتاح، وأتمنى أن نوفق في تحقيق نتيجة تعزز حظوظ منتخبنا في التأهل إلى نصف النهائي.