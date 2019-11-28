علي مبخوت: زملائي سر تألقي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عزا علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني، تألقه اللافت في مباراة اليمن، وتسجيله «هاتريك» في بداية مشوار خليجي 24 إلى تعاون زملائه اللاعبين، مؤكداً أن ما يجده من دعم ومؤازرة ومساندة من بقية أعضاء الفريق يجعله قادراً على القيام بمهمته في تسجيل الأهداف.

تفوق

وحول ما يعني له أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخبنا في بطولات الخليج برصيد 11 هدفاً، بعد تفوقه على فهد خميس 10 أهداف، ذكر مبخوت أن كل لاعب يطمح لتحقيق إنجاز شخصي يضاف إلى سجله، مبدياً سعادته الكبيرة بالوصول إلى هذا الرقم، لكن عاد وأكد أن فوز المنتخب أولوية، وأهم عنده من تحقيق أي مجد شخصي، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه في رفع راية الكرة الإماراتية عالية.

سعادة

وأعرب مبخوت عن سعادته بتسجيل أول «هاتريك» في خليجي 24، مشيراً إلى أن الأهم بالنسبة له هو فوز المنتخب، وحصوله على النقاط الثلاث، بصرف النظر عمن يسجل الأهداف.

وعد

ووعد هداف منتخبنا الوطني ببذل مزيد من الجهد في المباريات المقبلة، مشدداً على أن مواجهة العراق لن تكون سهلة، لأن المنافس من المنتخبات القوية بدليل فوزه في المباراة الأولى، مطالباً الجميع بالتركيز أكثر والعمل يداً واحدة من أجل إسعاد عشاق كرة القدم الإماراتية.