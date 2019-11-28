«العلامة الكاملة» لـ 4 فرق في سباعيات بلدية دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تتنافس 4 فرق على صدارة دوري سباعيات الكرة الذي تنظمه بلدية دبي بمشاركة 17 وحدة تابعة للبلدية ويحتضنها ملعب نادي بلدية دبي ، وهي فرق دائرة الموارد البشرية، وإدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة الاستثمار، وإدارة الحدائق وتتساوى جميعها في رصيد 6 نقاط «العلامة الكاملة». وأكد وليد الشيباني مدير قسم نادي بلدية دبي والمشرف العام على البطولة، أن إقامة هذه البطولة بين جميع الوحدات التنظيمية للبلدية تأتي وفق توجيهات المدير العام لبلدية دبي المهندس داوود الهاجري، والتي تستهدف ترسيخ مزيد من الألفة بين الموظفين، وسط أجواء تنافسية.