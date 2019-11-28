مباراتان في دوري الدرجة الثانية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام اليوم مباراتان في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث يستضيف ريجنال سبورت فريق يونايتد في مدينة زايد الرياضية، ويلعب كواترو مع الموج بالملعب الفرعي في نادي عجمان، وتستكمل مباريات الجولة الثانية غداً بلقاء الهلال يونايتد مع الفلاح، فيما يلعب بعد غد كلية الدار مع الحزم.

وكانت الجولة الماضية انتهت بخمسة انتصارات، حيث فاز كل من سبورت سابورت على الحزم بنتيجة 2-1، والفلاح على سيتي 1-0، الموج على ريجنال سبورتس 2-0، الهلال يونايتد على يونايتد 2-0، وكواترو على كلية الدار بنتيجة 2-1.

من ناحية أخرى، أبدى المدير الفني لفريق كواترو الكابتن خلفان حليس استعداد فريقه لمباراة الموج وقال: «الفريق مكتمل الصفوف بعد عودة المهاجم من الإصابة».