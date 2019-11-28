مدرب منتخب الشباب في مهب الريح

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة في طريقه للاستغناء عن خدمات الكرواتي فيردو ميلين مدرب منتخب الشباب، وأن مصيره «في مهب الريح» بعد أن ودع «الأبيض الشاب» التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة بخسارته من نظيره منتخبي إيران وقيرغيزستان، ولم يحقق الفريق الفوز إلا في مباراة واحدة على منتخب نيبال 4 - 0 في الجولة الأولى، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط فقط محتلاً المركز الثالث في المجموعة، مضيعاً فرصة التأهل للنهائيات «أوزبكستان 2020». يذكر أن «الأبيض الشاب» يضم العديد من المواهب الواعدة تحتاج للرعاية خلال المرحلة المقبلة.