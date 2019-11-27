عبدالله خميس: «مزاجية» ريجيكامب أبعدتني عن الوصل

المصدر: دبي - علي الظاهري

كشف عبدالله خميس مدافع فريق حتا، أن تجاهل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب له في الفترة الأخيرة مع ناديه السابق الوصل، أحد أسباب استيائه واختياره خطوة الانتقال إلى حتا في فترة الانتقالات الصيفية، مشيراً إلى أن تجربته الحالية مع «الإعصار» مميزة عطفاً على المردود الجيد والنتائج الإيجابية التي تم حصدها على مستوى بطولة دوري الخليج العربي.

وقال عبدالله خميس لـ «البيان الرياضي» إن الإصابة التي تعرض لها مع «الإمبراطور» خلال منافسات البطولة العربية للأندية في الموسم الماضي وتحديداً في مباراة الفريق أمام الأهلي المصري في دور الـ 16، أدت إلى ابتعاده عن الملاعب لفترة تراوحت من 3 إلى 4 أشهر.

إلا أنه فوجئ بـ «مزاجية» ريجيكامب وتصرفه الغريب بعدم الكلام معه رغم المشاركة في عدد من التجارب في المعسكر الخارجي الصيفي ومباراة الفريق الودية أمام الظفرة بعد العودة من المعسكر.

حيث كان المدرب لا يقدم أي توجيهات أو تعليمات له مما أشعره بأن «وجوده والعدم» بعد تعامل المدرب معه لوحده بهذه الطريقة مؤكداً أنه يسعى خلال تواجده الحالي مع حتا إلى تحقيق مزيد من النجاحات وإيصال رسالة إلى مدربه السابق ريجيكامب.

إشادة

وأشاد عبدالله خميس المعار من الوصل إلى حتا، بالعمل الكبير للجهاز الفني لـ «الإعصار» بقيادة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، والذي يعتبر واحداً من أفضل المدربين الذين عاصرهم في مشواره الكروي الذي انطلق في قلعة شباب الأهلي ثم الوصل وأخيراً مع حتا، ولاسيما أن ما يميز المدرب بأنه كان يلعب في مركز الدفاع ولا يتوانى عن إبداء النصيحة والتوجيهات باستمرار .

حيث دائماً ما يردد عليه بأنه كي يكون مدافعاً ناجحاً يجب أن يكون شرساً قادراً على إبعاد خطر استقبال الأهداف عن المنطقة الحمراء قرب المرمى، موضحـاً أن المدرب كونتيس يتعامل بطريقة مشابهة وراقية مع جميع عناصر الفريق ويحرص على مناقشة اللاعب قبل الزج به في أي مركز جديد للتأكد من قدرة اللاعب على التأقلم والانسجام مع الخطة أو أسلوب اللعب.

أجواء أسرية

وتطرق عبدالله خميس إلى الأجواء الأسرية التي تجمع أعضاء الفريق على قلب واحد، وقال: تربطنا علاقة مميزة نحن اللاعبين في حتا، وروح الفريق الواحد هي السمة الأبرز التي تجمعنا كما أن الفريق يتميز بعدم وجود أي «حساسيات» بين جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو سواهم، وعلى سبيل المثال يجمعنا «قروب واتساب» تغذيه عبارات التحفيز والتشجيع قبل المباراة، ونعود مرة أخرى للثناء على مجهود الفريق بعد المباراة في حالتي الفوز أو الخسارة.

شكر

وتوجه مدافع حتا بالشكر إلى ناصر حسن الفلاسي مدير الفريق، على تواجده بجانب جميع اللاعبين، كما شكر لاعبي الخبرة في الفريق الذين يحرصون على تقديم النصيحة له ولجميع أعضاء الفريق، لعل أبرزهم محمود قاسم وعدنان حسين إلى جانب زميله عبدالله كاظم الذي نصحه بالانتقال إلى حتا. وتمنى عبدالله خميس أن يكون إضافة حقيقية لفريق حتا في الفترة المقبلة خاصة وأنه تنتظرهم تحديات كبيرة يأمل من خلالها المساهمة في حصد النتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف المرجوة للفريق.