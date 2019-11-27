الحكم في شكوى مسافي 10 ديسمبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

حجزت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي، شكوى مسافي ضد نادي دبا الفجيرة للحكم في جلسة 10 ديسمبر المقبل، وطلبت اللجنة الاطلاع على شريط المباراة، وقررت اللجنة وقف قرار دفع نادي الجزيرة 611 ألف درهم لوسيط اللاعب محمد عايض، لحين صدور قرار نهائي وبات عن محكمة التحكيم الرياضي «كاس».

وتم إيقاف علي صنقور لاعب مصفوت 4 مباريات وتغريمه 8 آلاف درهم للاعتداء على لاعب دبا الحصن من دون كرة، كما غرمت أحمد الكعبي مدير فريق مصفوت 4 آلاف درهم للتلفظ تجاه الحكم، ونادي دبا الحصن 9 آلاف درهم لحصول لاعبيه على 6 إنذارات، وأوقفت اللجنة عبدالله الكعبي لاعب العربي 4 مباريات وغرمته 8 آلاف درهم للاعتداء على لاعب الحمرية من دون كرة.