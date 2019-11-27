بوقرة يؤكد عدم رحيله عن «الذئاب»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب فريق الكرة بنادي الفجيرة ثقته في تفهم إدارة النادي لمشروعه مع الفريق، وأنه مطمئن بشأن استمراره مع «الذئاب» من أجل إكمال مشروعه.

وقال: سأنتظر حتى يناير المقبل لألمس النتائج، ولدي خطط بديلة وجاهزة. وأبدى مدرب الفجيرة تحفظه بشأن ما يتردد عن رحيل أكثر من لاعب أجنبي خلال الميركاتو الشتوي: ولكنه أشار إلى أن أي لاعب لا يستطيع أن يقدم كل ما لديه لن يجد له مكاناً في الدور الثاني.

ووصف بوقرة مباراة فريقه غداً أمام بني ياس في كأس الخليج العربي بالمهمة، وأنها شبيه بنهائيات الكؤوس خصوصاً أن الفائز سيخطف بطاقة العبور إلى دور الثمانية.