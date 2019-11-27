6 منشآت تحتضن «عربية السيدات 2020»

المصدر: الشارقة - وام

كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات عن جاهزية 6 منشآت رياضية متوزعة على مختلف أنحاء الإمارة لاستضافة منافسات الدورة الخامسة من الحدث الرياضي النسائي الأبرز في المنطقة، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضية المرأة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير 2020 على صعيد تسع ألعاب رئيسية، فيما تحتضن 7 صالات رياضية أخرى تدريبات وتحضيرات الفرق المشاركة.

جاء ذلك عقب زيارة تفقدية قامت بها لجنة الإشراف والمتابعة لمواقع المنشآت، حيث تم الاطلاع من خلالها على جاهزية الصالات واشتمالها على أعلى المواصفات والمعايير الخاصة لاستضافة الألعاب، وضمّ الوفد كلاً من سعد السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

والدكتور باسل الشاعر مستشار اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وعضو ومقرر لجنة الإشراف والمتابعة، وكلّ من نبيل عاشور رئيس لجنة المتابعة الفنية للدورة العربية، وأيوب لشكري نائب رئيس لجنة المتابعة الفنية، وعدد من ممثلي الاتحادات العربية والوطنية للألعاب المعتمدة في الدورة.

وثمّن اللواء سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي جهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة واللجنة المنظمة العليا للدورة في إنجاح الحدث الرياضي النسائي الأبرز في المنطقة.