مدرب حتا يعتذر إلى بني ياس

المصدر: دبي - علي الظاهري

اعتذر اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، عن تصريحاته بشأن وصفه ملعب «السماوي» بأنه يصلح لزراعة البطاطا وليس لكرة القدم، والتي جاءت عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه بالجولة الماضية لكأس الخليج العربي لكرة القدم أمام بني ياس بأربعة أهداف من دون مقابل.

وقال كونتيس لم أكن أريد التقليل من أي شخص بتعليقي على حال الملعب بل على العكس تم استقبالنا ومعاملتنا من قبل نادي بني ياس بكل رقي، وأردت فقط أن أعرب عن قلقي بشأن سلامة اللاعبين، وأعتذر بشدة إذا أسأت لأي شخص وأريد أن أؤكد مرة أخرى أن هذه الخسارة جاءت نتيجة سوء أداء فريقي وليس للملعب دخل في هذا الأمر.